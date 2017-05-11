На улице Бангкока нашли мертвого россиянина

Тело мужчины нашли полицейские рядом с торговым центром Thaniya Plaza поздно вечером 9 мая. Характер повреждений указывал на падение с большой высоты.

"К нам обратились сотрудники полиции с просьбой помочь в установлении личности погибшего, поскольку при нем нашли только телефон. Достаточно быстро удалось выяснить личные данные россиянина", — рассказал дипломат.

Молодой человек долгое время жил в Таиланде, он работал в этой стране учителем, уточняет местная газета "Матичон", пишет bfm.ru.