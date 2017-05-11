На улице Бангкока нашли мертвого россиянина

26-летний россиянин Максим Непомнящий найден мертвым на улице в Бангкоке, сообщил ТАСС заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Соснов.
Тело мужчины нашли полицейские рядом с торговым центром Thaniya Plaza поздно вечером 9 мая. Характер повреждений указывал на падение с большой высоты.
"К нам обратились сотрудники полиции с просьбой помочь в установлении личности погибшего, поскольку при нем нашли только телефон. Достаточно быстро удалось выяснить личные данные россиянина", — рассказал дипломат.
Молодой человек долгое время жил в Таиланде, он работал в этой стране учителем, уточняет местная газета "Матичон", пишет bfm.ru.
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