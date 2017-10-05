На Урале двухлетняя девочка задолжала за капремонт более 10 тысяч рублей

Коммунальщики требуют от нее более 10 тысяч рублей, сообщает 59.ru.

Мать ребенка утверждает, что направила все необходимые документы в пермский фонд капремонта сразу после рождения дочери, но организация продолжает отправлять квитанции на ее имя, пишут РИА Новости.

"Это уму непостижимо! Дочка еще не пошла даже в детский сад, а уже имеет долг в таком размере", — возмущается женщина. Счета получает и она сама, но фамилия в них указана неправильно.

В пресс-службе фонда пояснили, что подобные "абсурдные" ситуации иногда случаются. Виной тому областной Росреестр, который якобы предоставляет некорректные данные о собственниках жилья. Женщине посоветовали пройти процедуру переоформления и пообещали "оперативно внести изменения в платежную систему.