На Урале двухлетняя девочка задолжала за капремонт более 10 тысяч рублей

На имя двухлетней жительницы Прикамья ежемесячно приходят квитанции об оплате капитального ремонта.
Коммунальщики требуют от нее более 10 тысяч рублей, сообщает 59.ru.
Мать ребенка утверждает, что направила все необходимые документы в пермский фонд капремонта сразу после рождения дочери, но организация продолжает отправлять квитанции на ее имя, пишут РИА Новости.
"Это уму непостижимо! Дочка еще не пошла даже в детский сад, а уже имеет долг в таком размере", — возмущается женщина. Счета получает и она сама, но фамилия в них указана неправильно.
В пресс-службе фонда пояснили, что подобные "абсурдные" ситуации иногда случаются. Виной тому областной Росреестр, который якобы предоставляет некорректные данные о собственниках жилья. Женщине посоветовали пройти процедуру переоформления и пообещали "оперативно внести изменения в платежную систему.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.