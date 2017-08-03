На Урале контрактники устроили массовое побоище в воинской части

В Елани Свердловской области произошло массовое побоище "стенка на стенку"в 473-м окружном учебном центре подготовки младших специалистов (в/ч 31612), пишет ura.ru.
Столкновение произошло между группой 60 бойцов из Тувы и сотней солдат из местного гарнизона. Все участники конфликта контрактники.
По данным инсайдера, три месяца назад из Тувы прислали порядка 60 контрактников для прохождения курсов выживания. В последний вечер перед отъездом бойцы купили спиртного, чтобы отметить окончание учебы. Выпив, они вспомнили какие-то обиды, которые терпели от местных. Вооружившись ножами и заточками, приезжие атаковали казарму: 60 тувинцев выступили против сотни бойцов Еланского гарнизона. Как сообщает источник, ножевые ранения получили 14 человек: 13 контрактников и один офицер, которого уже перевезли в госпиталь в Екатеринбург. Все раненые — из числа военнослужащих Еланского гарнизона.
"В Еланский учебный центр прибыла большая рабочая группа старших офицеров Центрального военного округа для расследования обстоятельств и причин групповой драки во главе с заместителем командующего ЦВО генерал-лейтенантом Хасаном Калоевым", — сообщает источник.
"Мы пока работаем. Когда соберем всю необходимую информацию об обстоятельствах, чтобы это было не в ущерб делу, тогда сможем прокомментировать", — сказал Алексей Садовский, заместитель руководителя отдела военного следственного управления по Центральному военному округу СК РФ.
3 августа в Свердловскую область прибывает с инспекцией министр обороны России Сергей Шойгу.
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