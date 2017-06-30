На Урале пьяные школьницы сожгли венок на "вечном огне"

В Челябинской области в отношении двух несовершеннолетних девушек возбудили уголовное дело о вандализме за осквернение мемориала павшим в ВОВ, сообщается на сайте региональной прокуратуры.
Снимки с видом мемориала после инцидента разлетелись по сети. На одной из фото видно, что гранитная облицовка мемориала заметно побита. Как сообщает информагенство "Новый День", повреждения нанесли те же вандалы.
Ранее, сообщает агентство, аналогичный эпизод на этом же мемориале произошел в марте: венок в огонь бросил 12-летний школьник. Из-за горящего пластика почернел барельеф с изображением героев Великой Отечественной, пишет Лента.ру.
В Республике Алтай в ноябре 2016 года 15-летний местный житель, состоящий на учете в медицинском учреждении, на "вечном огне" сжег пять венков.
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