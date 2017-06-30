На Урале пьяные школьницы сожгли венок на "вечном огне"

В ведомстве отметили, что ранним утром 27 июня, девушки, находясь в состоянии опьянения, из хулиганских побуждений, бросили венок на искусственный очаг "Вечного огня"". Оперативники установили, что к этому деянию причастны две несовершеннолетние особы 2001 года рождения. Свою вину они уже признали.

Снимки с видом мемориала после инцидента разлетелись по сети. На одной из фото видно, что гранитная облицовка мемориала заметно побита. Как сообщает информагенство "Новый День", повреждения нанесли те же вандалы.

На Урале пьяные школьницы разгромили мемориал. Фото: Южноуральск | Город на ладони (vk.com/yuzkmobile). На Урале пьяные школьницы разгромили мемориал. Фото: Южноуральск | Город на ладони (vk.com/yuzkmobile). На Урале пьяные школьницы разгромили мемориал. Фото: Южноуральск | Город на ладони (vk.com/yuzkmobile). На Урале пьяные школьницы разгромили мемориал. Фото: Южноуральск | Город на ладони (vk.com/yuzkmobile).

Ранее, сообщает агентство, аналогичный эпизод на этом же мемориале произошел в марте: венок в огонь бросил 12-летний школьник. Из-за горящего пластика почернел барельеф с изображением героев Великой Отечественной, пишет Лента.ру.

В Республике Алтай в ноябре 2016 года 15-летний местный житель, состоящий на учете в медицинском учреждении, на "вечном огне" сжег пять венков.