На Урале убийца 10-летнего мальчика найден мертвым в одиночной камере СИЗО

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Происшествия

Убийца 10-летнего Вани в Каслях (Челябинская область) найден мертвым в СИЗО. Тело нашли 14 июля.

Насилие.
Насилие. Фото: открытые источники (CC0).

29-летний ранее судимый житель Озерска, обвиняемый в жестоком убийстве ребенка, содержался в одиночной камере. По предварительным данным, он покончил с собой, — об этом сообщили "URA.RU" в пресс-службе СК РФ по Челябинской области

Проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося.

Уголовное дело, по которому был задержан Андрей Ш., будет закрыто в связи со смертью обвиняемого.

10-летний Иван К. пропал 14 июня, когда на велосипеде поехал в школу за учебниками за пятый класс. Его искали волонтеры, спасатели и полиция. Поиски активизировались, когда глава СКР Александр Бастрыкин на всю страну дал поручение найти мальчика. После этого силовики прочесали гаражи, сады и базы отдыха в радиусе 15 километров от Каслей.

Допросили десятки свидетелей и бывших уголовников. Среди них оказался ранее трижды судимый 29-летний житель Озерска, недавно переехавший в Касли. Он признался в убийстве и показал, где на своем участке закопал расчлененное тело мальчика. Мотивы преступления не сообщаются.

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