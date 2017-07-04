На Урале военный городок затопило фекалиями из коллектора Минобороны

Около станции Каширинская образовалось огромное озеро из фекалий. Хозяин сточных вод отказывается их откачивать. Коммунальную аварию не могут устранить уже 3 года, сообщает 31-й канал.

Сточные воды из прорвавшегся коллектора затопили 10 га леса и участок железной дороги. "Добраться до платформы теперь можно разве что вплавь. Озеро отходов подтопило железнодорожные пути с обеих сторон. Специалисты опасаются, сточные воды могут промыть насыпь и спровоцировать аварию", — сказано в репортаже.



Администрация Чебаркуля бьет тревогу — район на грани экологической катастрофы. Сейчас лужа распространилась уже на территорию двух муниципалитетов. Вот только убрать ее никто из чиновников не может — нецелевое расходование средств. Земля принадлежит железной дороге и лесничеству, а сам коллектор — Министерству обороны РФ.

Провести ремонт коллектора и очистить территорию от воды обслуживающую организацию обязал и суд. У коммунальщиков сначала не нашлось денег, а потом компания и вовсе обанкротилась. Изначально ремонт стоил около 200 тыс. руб, сейчас речь идет о полутора миллионах.



В Министерстве обороны уверяют: этот участок находится под особым вниманием. К тому же по факту загрязнения окружающей среды уже возбуждено уголовное дело. "По результатам проверки руководителю обособленного подразделения "Челябинский" АО "ГУ ЖКХ" внесено представление. Реализация документа реагирования и устранения нарушений поставлено в военной прокуратуре Чебаркульского гарнизона на контроль", - отметили в ведомстве.



Общественность и экологи добиваются введения в Чеберакуле режима чрезвычайной ситуации.

"Мы во все организации до Путина Владимира Владимировича обращались, до регионального народного фронта в Челябинске. Никакой реакции нет до сих пор", — однако жалуется глава общественной организации ветеранов войны и боевых действий Владимир Недорезанов, пишет "Росбалт".