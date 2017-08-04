На Урале возбуждены дела по факту массовой драки в воинской части

Главная военная прокуратура (ГВП) возбудила уголовные дела в рамках расследования инцидента с массовой дракой в воинской части в Свердловской области, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее заместитель командующего Центральным военным округом ЦВО) генерал-лейтенант Хасан Калоев возглавил комиссию для расследования инцидента с массовой дракой в воинской части в городе Елань. В комиссию также вошел ряд старших офицеров из штабов округа и 41-й общевойсковой армии, курирующих работу с личным составом. В Свердловскую область прибыл временно исполняющий обязанности командира расквартированной в Туве 55-й отдельной мотострелковой (горной) бригады.
Дела возбуждены по статьям 334 ("Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности") и 335 ("Насильственные действия в отношении начальника") УК РФ. Военный прокурор Центрального военного округа (ЦВО) Евгений Иванов будет лично следить за проверкой и расследованием этих дел, пишет polit.ru.
1 августа в 473-м окружном учебном центре подготовки младших специалистов мотострелковых войск в Свердловской области произошла массовая драка. В столкновении участвовали около 160 военнослужащих-контрактников. В драке ножевые ранения получили 14 человек, в том числе один офицер.
Ранее Минобороны опровергло сообщения о поножовщине в воинской части.
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