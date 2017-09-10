На выборах в Барнауле уже побывало более 35 тысяч горожан

На повторных выборах депутата АКЗС по одномандатному избирательному округу №10 проголосовали уже 4 559 избирателей (8,51%). На выборах депутатов представительных органов городских округов и муниципальных районов явка равняется 6,2%.

Активнее всего голосуют избиратели Алейского района — на участки уже пришли 1 616 человек (12,06%).

В Барнауле проголосовали 6,83% избирателей (35 367 человек), в Бийске — 3,02% (5 057 человек), в Заринске — 3,58% (1 214 человек).

В Новоалтайске явка составила 5,54% (3 237 человек), а Рубцовске — 4,14% (4 265 человек), в Яровом — 4,22% (584 человека).

В Тальменском районе на участки пришли 4 067 человек (11,41%), в Бурлинском — 957 человек (10,60%), в Солтонском — 689 человек (9,92%).

На выборах уровня сельских и городских поселений явка составила 7,1%. Избирательные участки посетили 11 757 избирателей. Самыми активными стали жители Краснощековского района (за два часа проголосовали 1 685 человек) и Целинного района (1 тысяча человек).