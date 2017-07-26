На выступлении Трампа зритель развернул флаг СССР

Выступление президента США Дональда Трампа в городе Янгстаун (штат Огайо), которое транслировалось в прямом эфире, обернулось курьезом.
Американские каналы показали, как один из активных зрителей на трибунах разворачивает флаг СССР, вероятно, намекая на слухи о связях американского президента с Россией.
Юного нарушителя порядка вывели из зала, флаг отобрали. Трамп прокомментировал эту выходку, выразив уверенность, что мама дебошира голосовала за него.
"А, он молод. Ему надо к мамочке — ну, будут у него проблемы. Держу пари, его мамочка голосовала за нас", — заявил президент.
Однако этот инцидент был не единственной акцией противников Трампа на этом выступлении. Первым себя проявил мужчина в красной футболке, который развернул плакат с надписью "Трамп и Пенс должны уйти". Охрана скрутила его и увела с трибуны. Президент не смолчал и тогда, вознегодовав: "Откуда он, черт побери, взялся?", пишет "Росбалт".
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