На выступлении Трампа зритель развернул флаг СССР

Американские каналы показали, как один из активных зрителей на трибунах разворачивает флаг СССР, вероятно, намекая на слухи о связях американского президента с Россией.

Юного нарушителя порядка вывели из зала, флаг отобрали. Трамп прокомментировал эту выходку, выразив уверенность, что мама дебошира голосовала за него.

"А, он молод. Ему надо к мамочке — ну, будут у него проблемы. Держу пари, его мамочка голосовала за нас", — заявил президент.

Однако этот инцидент был не единственной акцией противников Трампа на этом выступлении. Первым себя проявил мужчина в красной футболке, который развернул плакат с надписью "Трамп и Пенс должны уйти". Охрана скрутила его и увела с трибуны. Президент не смолчал и тогда, вознегодовав: "Откуда он, черт побери, взялся?", пишет "Росбалт".