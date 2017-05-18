На водоемах Барнаула установили знаки "купание запрещено"

Знаки, запрещающие купание в неустановленных местах, появились в пригородной территории Ленинского района Барнаула. Об этом сообщает сайт городской администрации.
В мэрии уточняют, что, несмотря на плохую погоду, местные жители уже открыли сезон купания.
В ГО ЧС напоминают, что купаться в необорудованных местах на озере Пионерском (поселок Казенная Заимка), на озере, расположенном в окрестностях поселка Землянуха, искусственном водоеме на территории садоводства "Обь-1", на реке Обь в пределах территории Ленинского района и на реке Ляпиха запрещено.
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