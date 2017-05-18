На водоемах Барнаула установили знаки "купание запрещено"

В мэрии уточняют, что, несмотря на плохую погоду, местные жители уже открыли сезон купания.

В ГО ЧС напоминают, что купаться в необорудованных местах на озере Пионерском (поселок Казенная Заимка), на озере, расположенном в окрестностях поселка Землянуха, искусственном водоеме на территории садоводства "Обь-1", на реке Обь в пределах территории Ленинского района и на реке Ляпиха запрещено.