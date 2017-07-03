На Ямале взорвалась сопка и образовалась новая загадочная воронка

Ямальцы засняли новую загадочную воронку. Фото: mo-yamal.ru. Ямальцы засняли новую загадочную воронку. Фото: mo-yamal.ru. Ямальцы засняли новую загадочную воронку. Фото: mo-yamal.ru. Ямальцы засняли новую загадочную воронку. Фото: mo-yamal.ru. Ямальцы засняли новую загадочную воронку. Фото: mo-yamal.ru. Ямальцы засняли новую загадочную воронку. Фото: mo-yamal.ru. Ямальцы засняли новую загадочную воронку. Фото: mo-yamal.ru. Ямальцы засняли новую загадочную воронку. Фото: mo-yamal.ru. Ямальцы засняли новую загадочную воронку. Фото: mo-yamal.ru. Ямальцы засняли новую загадочную воронку. Фото: mo-yamal.ru. Ямальцы засняли новую загадочную воронку. Фото: mo-yamal.ru. Ямальцы засняли новую загадочную воронку. Фото: mo-yamal.ru. Ямальцы засняли новую загадочную воронку. Фото: mo-yamal.ru.

Факел горел около получаса, после чего все прекратилось. Разброс осколков льда с грунтом очевидцы оценивают в радиусе 200 метров, по фотографиям видно, что из подземных глубин выворочены крупные глыбы вечной мерзлоты и земли.

Фото сделали специалисты местной администрации. К приезду группы образовавшаяся воронка от взрыва уже была заполнена водой, в связи с чем выяснить примерные размеры и ее глубину не представилось возможным.

Со слов Мерикуне Окотэтто, проживающей возле озера Хасульто, взрыв произошёл 28 июня около 08.00 в 2-3 км от чума. Она сообщила об этом своей сестре в посёлок, после чего были оповещены органы власти.

Жертв и пострадавших нет.

2 июля из Салехарда на место вылетел вертолёт, на борту которого находились учёные и представители СМИ.

Изучением газового выброса на Ямале будет заниматься специальная рабочая группа под руководством Василия Богоявленского. Ямальская воронка в районе Бованенковского месторождения появилась через год после жаркого лета 2012 года. Не исключено, что история повторилась, говорится в сообщении администрации Ямальского района.