На Ямайке умерла старейшая жительница Земли

Печальную новость сообщил премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс. "Самый старый человек в мире миссис Вайолет Мосс Браун умерла. Ей было 117 лет. Покойтесь с миром миссис Мосс Браун", - написал политик в своем микроблоге в Twitter.

Вайолет Мосс Браун родилась в ямайском приходе Трелони 10 марта 1900 года. А старейшим живущим верифицированным жителем Земли она стала после того, как 15 апреля 2017 года умерла итальянка Эмма Морано (ей было 117 лет и 137 дней), которая была последним человеком, родившимся до 1900 года. Кроме того, Мосс Браун входит в пятерку старейших когда-либо живших людей.

В одном из интервью женщина рассказала, что не есть свинину и курятину, а также не употребляет ром.