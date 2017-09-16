На Ямайке умерла старейшая жительница Земли

Вайолет Мосс Браун считалась самым старым человеком на нашей планете с апреля 2017 года. Женщина скончалась на 118-м году жизни, сообщает "Комсомольская правда".
Печальную новость сообщил премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс. "Самый старый человек в мире миссис Вайолет Мосс Браун умерла. Ей было 117 лет. Покойтесь с миром миссис Мосс Браун", - написал политик в своем микроблоге в Twitter.
Вайолет Мосс Браун родилась в ямайском приходе Трелони 10 марта 1900 года. А старейшим живущим верифицированным жителем Земли она стала после того, как 15 апреля 2017 года умерла итальянка Эмма Морано (ей было 117 лет и 137 дней), которая была последним человеком, родившимся до 1900 года. Кроме того, Мосс Браун входит в пятерку старейших когда-либо живших людей.
В одном из интервью женщина рассказала, что не есть свинину и курятину, а также не употребляет ром.
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