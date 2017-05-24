На юго-востоке Алтая произошло интенсивное землетрясение

Эпицентр находился вблизи сел Мухор-Тархота и Новый Бельтир Кош-Агачского района. Сейсмологи отмечают, что интенсивность подземного толчка в эпицентре составила 4,1 по шкале MSK-64. Такие земллетрясения характеризуются как интенсивные и проявляются дребезжанием предметов.