На заснеженном Алтае открыли лыжный сезон

Известный спортсмен Иван Гуляев открыл лыжный сезон на Семинском перевале в Горном Алтае. 16 октября алтайский лыжник выложил в Instagram снимки, на которых видно, как атлет раскатывается "коньком" по свежему снегу.
"Лыжный сезон отрыт", подписал один из снимков Иван. Глубокий снег также уже лежит и в других местах Горного Алтая, снимками из которых делятся туристы.
Wake up in the morning in a storm tent after a strong blizzard which lasted whole night long and see the beauty of the virgin snow, of the sun playing in the glacier cracks, of the clouds running so fast just by your side... That quite second you know the whole world belongs to you and no one else. ❄️☀️❄️ || Проснуться утром в штормовой палатке после сильного бурана, который длился всю ночь, и увидеть красоту девственного снега, солнца, играющего в трещинах ледника, стремительно бегущих мимо облаков... Эта безмолвная секунда, когда ты знаешь, что весь мир принадлежит только тебе... ❄️☀️❄️ Спасибо за фото Славе Шаусманову! ВКонтакте и на канале YouTube вышло новое видео, посвящённое двум дням на Берельском Седле! 🎥
Справка
Иван Гуляев — барнаулец, мастер спорта России по лыжным гонкам. Родился 02 сентября 1987 года. Неоднократный победитель этапов Кубка России. В 2009 году в составе национальной сборной страны победитель международных соревнований в Карловых Варах (командный спринт). Чемпион России 2010 года в спринтерской гонке, пишет "Алтайский спорт".
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