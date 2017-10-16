На заснеженном Алтае открыли лыжный сезон

"Лыжный сезон отрыт", подписал один из снимков Иван. Глубокий снег также уже лежит и в других местах Горного Алтая, снимками из которых делятся туристы.

Справка

Иван Гуляев — барнаулец, мастер спорта России по лыжным гонкам. Родился 02 сентября 1987 года. Неоднократный победитель этапов Кубка России. В 2009 году в составе национальной сборной страны победитель международных соревнований в Карловых Варах (командный спринт). Чемпион России 2010 года в спринтерской гонке, пишет "Алтайский спорт".