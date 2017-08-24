На заводе ГАЗ мужчина из-за ревности зарезал трех человек

По данным СК, убийство произошло на почве ревности. "Мужчина нанес смертельное ножевое ранение своей знакомой — лаборанту предприятия. Затем он убил еще двух случайных свидетелей преступления", — рассказала Петренко. После этого мужчина попытался скрыться и ранил еще двух сотрудников предприятия.

Представитель СК рассказала, что убийство произошло на личной почве. Остальные пострадавшие пытались остановить нападение на девушку.

Подозреваемый скрывался на территории завода. При попытке задержания он начал угрожать полиции предметом, похожим на нож, что вынудило полицейских применить табельное оружие после предупредительного выстрела в воздух. Подозреваемого ранили. Он доставлен в больницу, пишут РИА Новости.

Как сообщил агентству источник на предприятии, предполагаемый убийца женат, его супруга находится в декретном отпуске по уходу за ребенком.

Представитель завода рассказал "Известиям", что семьям погибших и пострадавшим будет оказана материальная помощь.

"По факту убийства трех человек и ранения еще двоих СКР возбудил уголовное дело по двум статьям — "Убийство" и "Причинение тяжких телесных повреждений", - рассказала представитель ведомства.