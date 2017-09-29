На Земле бушует сильнейшая магнитная буря

Буря началась вчера, 28 сентября, ее зафиксировал космический аппарат ACE, находящийся на линии Солнце-Земля. Скорость солнечного ветра, обдувающего Землю, увеличилась до 650-700 км/сек, это вдвое превышает среднее значение.

Полностью успокоиться магнитное поле Земли должно сегодня, 29 сентября, во второй половине дня.