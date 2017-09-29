На Земле бушует сильнейшая магнитная буря

Планета Земля попала в поток быстрого солнечного ветра. Магнитная буря третьего уровня по пятибалльной шкале будет проходить в течение суток, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Физического института имени П. Н. Лебедева РАН.
Буря началась вчера, 28 сентября, ее зафиксировал космический аппарат ACE, находящийся на линии Солнце-Земля. Скорость солнечного ветра, обдувающего Землю, увеличилась до 650-700 км/сек, это вдвое превышает среднее значение.
Полностью успокоиться магнитное поле Земли должно сегодня, 29 сентября, во второй половине дня.
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