Набиуллина извинилась за прямое обращение к Путину в обход правительства

Глава Центробанка извинилась перед правительством за прямое обращение к Путину.
Одобрение президента потребовалось Эльвире Набиуллиной из-за того, что очередной этап проводимой ЦБ кампании по борьбе с сомнительными операциями мог затронуть некоторые из крупнейших банков России, сообщает Bloomberg. Агентство отмечает, что у многих проблемных банков есть высокопоставленные клиенты, близкие к деловой, политической и силовой элите, которые препятствуют усилиям регуляторов.
По словам источников агентства, Набиуллина в прошлом году извинилась перед членами правительства за то, что в обход их в июне попросила главу государства о поддержке и сумела получить одобрение представленных ею предложений, пишет bfm.ru.
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