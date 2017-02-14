Набиуллина извинилась за прямое обращение к Путину в обход правительства

Одобрение президента потребовалось Эльвире Набиуллиной из-за того, что очередной этап проводимой ЦБ кампании по борьбе с сомнительными операциями мог затронуть некоторые из крупнейших банков России, сообщает Bloomberg. Агентство отмечает, что у многих проблемных банков есть высокопоставленные клиенты, близкие к деловой, политической и силовой элите, которые препятствуют усилиям регуляторов.

По словам источников агентства, Набиуллина в прошлом году извинилась перед членами правительства за то, что в обход их в июне попросила главу государства о поддержке и сумела получить одобрение представленных ею предложений, пишет bfm.ru.