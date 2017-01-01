Набиуллина назвала последствия закрытия микрофинансовых организаций

"В случае, если легальные кредиторы, быстро выдающие займы на небольшие суммы и на короткий срок, исчезнут, а потребность граждан останется, то мы получим ту ситуацию, когда на смену микрофинансовым организациям придут черные кредиторы, и граждане будут абсолютно не защищены ни от вышибал долгов, ни от нечестного начисления процентов по займам", — сказала Набиуллина.

Глава ЦБ также подчеркнула, что рынок МФО еще является проблемным, пишет Газета.Ru.

Ранее сообщалось, что Центробанк проверяет ситуацию с выдачей микрозайма под 2379%.