Набиуллина назвала последствия закрытия микрофинансовых организаций

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что запрет микрофинансовых организаций (МФО) может спровоцировать появление "черных кредиторов", сообщает ТАСС.
"В случае, если легальные кредиторы, быстро выдающие займы на небольшие суммы и на короткий срок, исчезнут, а потребность граждан останется, то мы получим ту ситуацию, когда на смену микрофинансовым организациям придут черные кредиторы, и граждане будут абсолютно не защищены ни от вышибал долгов, ни от нечестного начисления процентов по займам", — сказала Набиуллина.
Глава ЦБ также подчеркнула, что рынок МФО еще является проблемным, пишет Газета.Ru.
Ранее сообщалось, что Центробанк проверяет ситуацию с выдачей микрозайма под 2379%.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.