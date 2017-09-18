Начальник центра подготовки космонавтов удивился новости о своем увольнении

"Пока никакого решения о моем увольнении нет, и речь об этом не идет. Новость застала меня на пути с Байконура в Звездный. На самом деле я был удивлен", — отметил космонавт, добавив, что поводом для возможного недовольства его работой могли бы стать проверки и претензии к работе ЦПК, сообщают "Известия".

"В ходе контрольных мероприятий нарушений бюджетного законодательства, фактов нецелевого, неэффективного расходования средств не установлено. Претензий к работе ЦПК не предъявлялось. А по итогам недавней проверки, осуществленной Минтруда, ЦПК получит Золотой сертификат доверия работодателя", — добавил Лончаков.

Начальник ЦПК также отметил, что за время его работы был проведен большой фронт работ: был построен дом для космонавтов, в следующем году он будет сдан в эксплуатацию, приобретены два Ту-204-300 и два вертолета Eurocopter-АS350.

"Также мы решили застаревший вопрос с Минобороны по передаче нам в собственность семи зданий на аэродроме Чкаловский. У нас сейчас 16 единиц авиатехники и еще два самолета добавятся", — отметил он.

Лончаков высказал мнение, что осуществлять руководство центром подготовки астронавтов должен исключительно космонавт в прошлом. "ЦПК должен возглавлять именно космонавт, который проходил подготовку, знает тонкости работы, специфику, коллектив. Все руководители ЦПК, за исключением первых двух, — космонавты. Центром, однозначно, должен руководить космонавт", — подчеркнул Лончаков.

Ранее российский космонавт Геннадий Падалка, ушедший из отряда космонавтов по собственному желанию в апреле, опубликовал обращение с призывом освободить от должности главу Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Юрия Лончакова. Обращение напечатано в газете "Московский комсомолец".

Обращение российского космонавта появилось в ответ на комментарий, опубликованный Лончаковым на сайте ЦПК в связи с уходом из отряда нескольких космонавтов, в том числе Падалки. В публикации глава ЦПК заявил, что центр не увольняет космонавтов "повально", как об этом писали некоторые СМИ, а проводит "смену поколений".

В своем обращении Падалка заявил, что его поразили "уровень цинизма и отсутствие всякой совести" в словах Лончакова. Космонавт утверждает, что именно Лончаков способствовал тому, что космонавт Олег Котов не был назначен директором департамента по пилотируемым программам Роскосмоса. По его мнению, глава ЦПК также причастен к "кампании по дискредитации" своего предшественника Сергея Крикалева.

Падалка также обвинил Лончакова в "дезертирстве", так как тот в 2013 году отказался возглавить экипаж на МКС. Получение им квалификации космонавта первого класса Падалка назвал "полной дискредитацией уровня профессионализма" в отечественной космонавтике. "Ему бы лучше рассказать об экипаже, который он бросил (правильнее сказать, дезертировал) после своего назначения для полета. Руководитель Роскосмоса Поповкин В. А. вынужден был искать срочную замену. Выбор пал на меня. Я оставил тогда управление, которым руководил, и ушел в пятый полет", — говорится в обращении Падалки.