Руководителя антикоррупционного отдела полиции Новоалтайска посадили в СИЗО

Начальник ОЭБ и ПК полиции Новоалтайска Владимир Сагайдак заключен под стражу. Такую меру пресечения накануне избрал Октябрьский районный суд. Об этом altapress.ru сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.
2 февраля полицейский был задержан сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю по подозрению в получении взятки. Напомним, что Сагайдак обвиняется в получении в период с 20 по 31 января 2017 денежной суммы размером 500 тысяч рублей. Как утверждает следствие, обвиняемый предложил директору одного из обществ с ограниченной ответственностью передать ему взятку за решение об отказе в возбуждении уголовного дела.
Подозреваемый проведет два месяца в СИЗО в соответствии с решением суда. Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела.
Отметим, что это не первое подобное задержание за последнее время. 18 января был задержан главный барнаульский следователь и замначальника городского МВД Андрей Арестов. Задержанного подозревают в получении взятки в 1,2 млн. рублей. Он также заключен в СИЗО.
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