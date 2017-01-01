Руководителя антикоррупционного отдела полиции Новоалтайска посадили в СИЗО

2 февраля полицейский был задержан сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю по подозрению в получении взятки. Напомним, что Сагайдак обвиняется в получении в период с 20 по 31 января 2017 денежной суммы размером 500 тысяч рублей. Как утверждает следствие, обвиняемый предложил директору одного из обществ с ограниченной ответственностью передать ему взятку за решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Подозреваемый проведет два месяца в СИЗО в соответствии с решением суда. Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела.

Отметим, что это не первое подобное задержание за последнее время. 18 января был задержан главный барнаульский следователь и замначальника городского МВД Андрей Арестов. Задержанного подозревают в получении взятки в 1,2 млн. рублей. Он также заключен в СИЗО.