Начальника отдела администрации Горно-Алтайска обвиняют в получении взятки

По версии следствия, в период с марта 2013 года по ноябрь 2014 года обвиняемый получил взятку в размере 105 тысяч рублей за благоприятное и оперативное рассмотрение заявлений "Горно-Алтайской строительной компании", а также оформление правоустанавливающих документов на земельные участки для строительства. Деньги Алейникову передавали генеральные и исполнительные директоры общества частями в размере от 2 до 30 тысяч рублей. В результате действий, которые входили в полномочия начальника отдела Управления по имуществу и земельным отношениям, строительной компании предоставили земельные участки на улицах Чаптынова и Панфиловцев, а также в переулке Театральный.

В период следствия обвиняемый находился под домашним арестом.

Расследование уголовных дел в отношении взяткодателя и посредника в даче взятки были окончены в июне. Директора ГАСК недавно приговорили к шести годам лишения свободы за мошенничество, присвоение и неправомерные действия при банкротстве. По его вине 78 участников долевого строительства получили ущерб в сумме более 134 млн рублей. В отношении замдиректора "Горно-Алтайской строительной компании", который обвинялся в посредничестве во взяточничестве в значительном размере, суд прекратил уголовное дело. Мужчина "деятельно раскаялся".