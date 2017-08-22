Начальника отдела транспорта и связи Бийска подозревают в мошенничестве

По версии следствия, в декабре 2015 года подозреваемый попросил подчиненных изготовить фиктивные документы по перевозке отдельных категорий граждан, имеющих право на льготный проезд. На основании этих бумаг со счета МУП Бийска "ГТД Центр" на счет подконтрольного ему лица перечислили более 700 тысяч рублей. Более 600 тысяч рублей в последствии были переданы чиновнику.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю.

Брызгалова задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

В январе 2016 года чиновник прославился тем, что устроил "прямую линию" в паблике "Бийск", где отвечал на вопросы горожан. Пользователи не стеснялись в выражениях, однако это ничуть не смущало Брызгалова. На все вопросы он давал оперативные ответы.