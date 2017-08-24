Начальника отдела транспорта и связи Бийска заключили под стражу

СУ СКР по Алтайскому краю заключило под стражу 44-летнего Дмитрия Брызгалова, начальника отдела транспорта и связи администрации Бийска. Мужчину обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения.
По версии следствия, в декабре 2015 года обвиняемый попросил подчиненных изготовить фиктивные документы на перевозку отдельных льготных категорий граждан. На основании этих бумаг со счета МУП Бийска "ГТД Центр" на счет подконтрольного ему лица перечислили более 700 тысяч рублей. Более 600 тысяч рублей в последствии передали чиновнику.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники Управления ФСБ России по Алтайскому краю.
В настоящее время проводится сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.
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