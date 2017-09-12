Над барнаульским аэропортом сняли падающий с неба светящийся объект

Вечером 11 сентября в районе барнаульского аэропорта был замечен небесный объект, похожий на метеорит. Это явление засняли на видео и фото очевидцы, поделившиеся кадрами с подписчиками Barnaul22.
В небе над Барнаулом заметили светящийся объект. 11 сентября 2017 года. Фото: Олеся Копылова vk.com/barneos22.
В небе над Барнаулом заметили светящийся объект. 11 сентября 2017 года. Фото: Анжелика Пантелеева vk.com/barneos22.
11 сентября с Байконура стартовала ракета-носитель"Протон-М" со спутником "Амазонас-5", однако старт космического корабля прошел несколькими часами позже того, как барнаульцы увидели светящийся объект над аэропортом.
Кстати, вечером 11 сентября падающий метеорит наблюдали жители Санкт-Петербурга.
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