Над северной Италией пролетел зелёный звездолёт инопланетян

Уфологи уверены, объект, излучавший зеленый свет, представлял собой космический корабль внеземного происхождения. НЛО также заинтересовал ученых, которые приступили к изучению сделанных очевидцами фотографий, передает Багнет.

Это уже не первый случай на Земле, когда были замечены зеленые НЛО. Так, еще в 2015 году подобное свечение наблюдалось в небе над Голландией. Ученые пытаются установить его природу.

На прошлой неделе камеры Международной космической станции (МКС) записали пролет неопознанного летающего объекта, который практически вплотную приблизился к МКС. Аналогичный визит состоялся в марте 2017 года.

Интересно, что на прошлой же неделе к Земле приблизился потенциально опасный астероид, а 24 апреля еще пять, пишет "Росбалт".