Над северной Италией пролетел зелёный звездолёт инопланетян

Жители севера Италии сообщили об НЛО зеленого цвета.
Уфологи уверены, объект, излучавший зеленый свет, представлял собой космический корабль внеземного происхождения. НЛО также заинтересовал ученых, которые приступили к изучению сделанных очевидцами фотографий, передает Багнет.
Это уже не первый случай на Земле, когда были замечены зеленые НЛО. Так, еще в 2015 году подобное свечение наблюдалось в небе над Голландией. Ученые пытаются установить его природу.
На прошлой неделе камеры Международной космической станции (МКС) записали пролет неопознанного летающего объекта, который практически вплотную приблизился к МКС. Аналогичный визит состоялся в марте 2017 года.
Интересно, что на прошлой же неделе к Земле приблизился потенциально опасный астероид, а 24 апреля еще пять, пишет "Росбалт".
- Видео. Инопланетяне снова стали патрулировать МКС
- Уфологи: инопланетяне давно живут среди людей
- Австралийские астрономы поймали сигнал из космоса от инопланетян
- Стало известно, что инопланетяне пьют вместо воды жидкий метан
- Видео. Инопланетяне со своего звездолёта следят за космонавтами на МКС
- Инопланетяне устроили столкновение спутников над Таймыром
- Видео. Канадские военные сбили звездолет инопланетян
- Сюжет: Космос
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.