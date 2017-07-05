Надежда Бабкина и Вячеслав Манучаров путешествуют по Алтаю. Снимки из соцсетей

В Instagram появились снимки и видео об этом путешествии отечественных звезд в Горном Алтае.

Напомним, что Надежда Бабкина — частый гость Алтая. Она рассказывает в интервью, что любит отдыхать в горах, куда приезжает без мужа, тот не любит подобный вид отдыха. В Горном Алтае певица принимает пантовые ванны.

Надежда Бабкина,

певица:

Я езжу туда без него, но с отличной компанией. Мы там принимаем мараловые ванны. Собираются люди совершенно разных профессий, при этом мы находим общий язык, общие темы для разговора, много смеемся – замечательно проводим время. Такой "алтайской" недели мне хватает, чтобы потом весь год чувствовать себя прекрасно.

Справка

Надежда Бабкина. Советская и российская народная и эстрадная певица, исследователь народной песни, педагог. Основатель и художественный руководитель ансамбля "Русская песня" и театра "Русская песня". Народная артистка РСФСР.

Справка

Вячеслав Манучаров. Российский актёр театра и кино, телеведущий. Работал в шоу "Большая разница" на "Первом канале".