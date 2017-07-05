Надежда Бабкина и Вячеслав Манучаров путешествуют по Алтаю. Снимки из соцсетей

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Сегодня, 10:46.
Туризм

3 июля в Горно-Алтайск прилетели певица Надежда Бабкина и актер Вячеслав Манучаров, чтобы отдохнуть в горах и посетить маральник "Никольское".

Надежда Бабкина и Вячеслав Манучаров путешествуют по Горному Алтаю. Июнь 2017 году.
Надежда Бабкина и Вячеслав Манучаров путешествуют по Горному Алтаю. Июнь 2017 году. Фото: www.instagram.com/manucharov.

В Instagram появились снимки и видео об этом путешествии отечественных звезд в Горном Алтае.

Наш Личный водитель и главнокомандующий Надежда Бабкина !)🙏🏻❤️🚨🚗👸🏻#алтай

Публикация от Вячеслав Манучаров (@manucharov)

#вздоровомтелездоровыйдух 🤘🏻

Публикация от Вячеслав Манучаров (@manucharov)

#потдерживаемрусскийавтопром 🤘🏻🚗

Публикация от Вячеслав Манучаров (@manucharov)

Надежда Бабкина и Нина Королева

Публикация от Наталья (@nataliakoroleva73)

С Вячеславом Манучаровым артистом театра и кино

Публикация от Наталья (@nataliakoroleva73)

#мойалтай

Публикация от Вячеслав Манучаров (@manucharov)

#алтай #марал 🍖

Публикация от Вячеслав Манучаров (@manucharov)

#алтай #марал 🍖

Публикация от Вячеслав Манучаров (@manucharov)

#алтай #100%релак 🏞

Публикация от Вячеслав Манучаров (@manucharov)

#мойалтай 🐎

Публикация от Вячеслав Манучаров (@manucharov)

#мойалтай 🐎

Публикация от Вячеслав Манучаров (@manucharov)

Дышим здоровьем 🦌⛰#мойалтай

Публикация от Вячеслав Манучаров (@manucharov)

Вот она легендарная #пантоноваяванна 🛀🏻

Публикация от Вячеслав Манучаров (@manucharov)

Сушка пантов 👌🏻⛰🦌

Публикация от Вячеслав Манучаров (@manucharov)

Напомним, что Надежда Бабкина — частый гость Алтая. Она рассказывает в интервью, что любит отдыхать в горах, куда приезжает без мужа, тот не любит подобный вид отдыха. В Горном Алтае певица принимает пантовые ванны.

Надежда Бабкина,
певица:

Я езжу туда без него, но с отличной компанией. Мы там принимаем мараловые ванны. Собираются люди совершенно разных профессий, при этом мы находим общий язык, общие темы для разговора, много смеемся – замечательно проводим время. Такой "алтайской" недели мне хватает, чтобы потом весь год чувствовать себя прекрасно.

Справка

Надежда Бабкина. Советская и российская народная и эстрадная певица, исследователь народной песни, педагог. Основатель и художественный руководитель ансамбля "Русская песня" и театра "Русская песня". Народная артистка РСФСР.

Справка

Вячеслав Манучаров. Российский актёр театра и кино, телеведущий. Работал в шоу "Большая разница" на "Первом канале".

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