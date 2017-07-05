Надежда Бабкина и Вячеслав Манучаров путешествуют по Алтаю. Снимки из соцсетей

3 июля в Горно-Алтайск прилетели певица Надежда Бабкина и актер Вячеслав Манучаров, чтобы отдохнуть в горах и посетить маральник "Никольское".
В Instagram появились снимки и видео об этом путешествии отечественных звезд в Горном Алтае.
Напомним, что Надежда Бабкина — частый гость Алтая. Она рассказывает в интервью, что любит отдыхать в горах, куда приезжает без мужа, тот не любит подобный вид отдыха. В Горном Алтае певица принимает пантовые ванны.
Надежда Бабкина,
певица:
Я езжу туда без него, но с отличной компанией. Мы там принимаем мараловые ванны. Собираются люди совершенно разных профессий, при этом мы находим общий язык, общие темы для разговора, много смеемся – замечательно проводим время. Такой "алтайской" недели мне хватает, чтобы потом весь год чувствовать себя прекрасно.
Справка
Надежда Бабкина. Советская и российская народная и эстрадная певица, исследователь народной песни, педагог. Основатель и художественный руководитель ансамбля "Русская песня" и театра "Русская песня". Народная артистка РСФСР.
Справка
Вячеслав Манучаров. Российский актёр театра и кино, телеведущий. Работал в шоу "Большая разница" на "Первом канале".
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