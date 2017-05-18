Налоговая служба добилась банкротства одного из старейших алтайских маслосырзаводов

Акционерное общество "Солонешенский маслосырзавод" — один из старейший производителей сыра в Алтайском крае, ряд СМИ указывают, что он был создан еще в 1925 году (другие, впрочем, называют датой создания 1968 год). А производит он несколько видов сыров и сливочное масло.

Налоговая служба начала предъявлять к нему претензии еще в 2014 году — она привлекала предприятие за налоговое правонарушение, следует из материалов суда. Изначально акционерами предприятиям были местные сельхозпредприятия и физлица, затем оно вошло в ТД "Алтаймолпром". СМИ сообщали, что после вхождения в Алтаймолпром" на заводе прошла реконструкция, объемы производства сыров увеличились.

Впервые ФНС попыталась добиться признания акционерного общества банкротом в 2015 году. Завод (акционерное общество) задолжал к тому моменту 1,9 млн рублей — это была недоимка по налогу на доходы физлиц (НДФЛ). Однако на тот момент долг по этому налогу не был основанием для банкротства компании. И дело о банкротстве суд прекратил.

В 2016 году ФНС вновь подала заявление о признании акционерного общества банкротом. Кроме недоимки по НДФЛ у него появились новые долги — по водному, земельному и транспортному налогу. Всего — 2,6 млн рублей. К тому времени изменилась судебная практика, так что суд заявление принял и 11 мая признал завод банкротом. Открыто конкурсное производство.

По данным суда, ОАО "Солонешенский маслосырзавод" должен кредиторам 36,6 млн рублей. Предприятие неплатежеспособное, его финансово-хозяйственная деятельность неэффективна и бесперспективна — так сказано о будущем предприятия в материалах суда.

Среди его кредиторов — местный поставщик молока хозяйство "Знамя Октября" из села Березовка этого же района, которому завод задолжал ни много ни мало 18,6 млн рублей, то есть более половины долга. Он уже вошел в реестр требований кредиторов.

Соучредителем хозяйства является Виталий Неволин — известный в Новокузнецке предприниматель, развивавший в Алтайском крае и Республике Алтай туристический бизнес ("Отель Беловодье" в Белокурихе и гостиница "Артыбаш" в Турочакском районе).

"Знамя Октября" в районе хвалят: в отчете главы районной администрации указано, что надои на 1 фуражную корову в этом хозяйстве составил в прошлом году 3 509 кг. Второе место по району.

Кроме того, Виталий Неволин — соучредитель общества с ограниченной ответственностью "Солонешенский маслосырзавод", зарегистрированного в 2014 году по тому же адресу, что и акционерное общество с таким же названием.

Ранее мы сообщали, что именно ООО принадлежит право на использование товарного знака "Советский сыр" (вместе с другими заводами). Один из собеседников altapress.ru предположил, что именно благодаря ООО на заводе сейчас ведется производство. Ну а акционерное общество будет ликвидировано.

А вот здание завода (два участка, жилой дом, 11 автомобилей и три единицы техники) принадлежит акционерному обществу.

Кредиторы маслосырзавода: "Знамя Октября" (50,9% долга), компания "Агро" из Новокузнецка (47,9%), ФНС (1,2%).