Нападающий Овечкин забросил четыре шайбы во втором матче НХЛ

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин забросил четыре шайбы в ворота "Монреаль Канадиенс" в матче второго тура регулярного чемпионата. Таким образом хоккеист побил рекорд 100-летней давности.
Встреча прошла в ночь на воскресенье, 8 октября, в Вашингтоне, и завершилась со счетом 6:1. Овечкин отличился на 1-й, 3-й, 19,-й и 37-й минутах. Помимо россиянина шайбы за "Вашингтон" забросили Ти Джей Оши (1-я минута) и Натан Уокер (39). За Монреаль отличился Брендан Галлахер (25). Россиянин Евгений Кузнецов сделал четыре результативные передачи.
"Вашингтон" одержал вторую победу в двух матчах НХЛ, а Овечкин забросил семь шайб. После обоих матчей он был признан главной звездой дня в регулярном чемпионате НХЛ, пишет Lenta.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.