Двое белорусов потратили 110 тысяч рублей, чтобы заработать на наркотиках в Барнауле

В Барнауле осудили уроженцев Минской области Республики Беларусь, которые прибыли в Алтайский край для сбыта наркотических средств. Двое мужчин потратили 110 тысяч рублей на дорогу и коммуникации, чтобы начать зарабатывать на наркотиках, а в результате даже не смогли "отбить" потраченное.
Как altapress.ru сообщила помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Евгения Павлова, двое мужчин нашли "подработку" в интернете и перечислили на счет "работодателя" 40 тысяч рублей. Кроме того, они потратили на проезд из Белоруссии в Алтайский край 30 тысяч рублей, а также приобрели мобильный телефон для связи за 40 тысяч рублей.
Прибыв в Барнаул, они получили указание приехать в Новосибирск и забрать в тайнике закладку с крупной партией наркотика. Затем они перевезли синтетическое вещество массой 105,78 грамм в Барнаул для дальнейшего сбыта.
Часть наркотика мужчины расфасовали в 50 полиэтиленовых пакета, обернув изолентой. По указанию координатора они успели разложить 8 свертков из 50 в укромных местах, после чего их поймали полицейские.
Так и не успев подзаработать, мужчины оказались на скамье подсудимых. Железнодорожным районным судом Барнаула при определении размера и вида наказания жителям Белоруссии учтено то обстоятельство, что они активно способствовали расследованию преступления, наказание назначено в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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