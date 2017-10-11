Двое белорусов потратили 110 тысяч рублей, чтобы заработать на наркотиках в Барнауле

Как altapress.ru сообщила помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Евгения Павлова, двое мужчин нашли "подработку" в интернете и перечислили на счет "работодателя" 40 тысяч рублей. Кроме того, они потратили на проезд из Белоруссии в Алтайский край 30 тысяч рублей, а также приобрели мобильный телефон для связи за 40 тысяч рублей.

Прибыв в Барнаул, они получили указание приехать в Новосибирск и забрать в тайнике закладку с крупной партией наркотика. Затем они перевезли синтетическое вещество массой 105,78 грамм в Барнаул для дальнейшего сбыта.

Часть наркотика мужчины расфасовали в 50 полиэтиленовых пакета, обернув изолентой. По указанию координатора они успели разложить 8 свертков из 50 в укромных местах, после чего их поймали полицейские.

Так и не успев подзаработать, мужчины оказались на скамье подсудимых. Железнодорожным районным судом Барнаула при определении размера и вида наказания жителям Белоруссии учтено то обстоятельство, что они активно способствовали расследованию преступления, наказание назначено в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.