Нас этому учили

Есть под Камнем-на-Оби озеро под пафосным названием Рица – любимое место отдыха горожан. В жаркое воскресенье 18 июня там отдыхал и Максим с женой и трехгодовалой дочкой. Крики "Помогите, тонет человек" раздались с другого берега. Но человек, работающий в жизнеобеспечивающей отрасли, не может остаться в стороне от спасения человека.

- Сразу прыгнул в машину и, не жалея "ходовки", рванул на тот берег. Сразу нырнул, только тапки сбросил. В зеленой воде ничего не разглядеть, нащупал тело, вытащил наверх, – так просто рассказывает Максим Овчаров о спасении человеческой жизни. Забыв сказать, что добрых три десятка человек на берегу просто стояли и смотрели. – Он уже не дышал. Но я работаю в Северных электрических сетях, каждый год проходим инструктажи и сдаем экзамены, в том числе по правилам оказания первой доврачебной помощи в различных жизненных ситуациях. Сразу все вспомнил, взял парня под грудь и надавил, чтобы вода из легких вышла. Короче, когда приехала "скорая", он уже после искусственного дыхания пришел в сознание.

Энергетики каждую минуту находятся в зоне производственных рисков – такова специфика профессии. Обучению персонала и регулярной проверке знаний в области охраны труда, техники безопасности и оказания первой помощи уделяется большое внимание. Каждый осознает ответственность за свою жизнь и жизнь коллег. Электромонтеру Каменского РЭС Северных электрических сетей Алтайэнерго Максиму Овчарову эти знания пригодились, чтобы вернуть к жизни им же спасенного человека.



