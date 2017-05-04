NASA опубликовало видео космического цунами возрастом в миллиарды лет

Видеозапись гигантского космического "цунами" появилась на официальном канале Национального космического агентства США в сервисе YouTube.
По мнению ученых, этому "цунами" миллиарды лет.
"Волна" представляет собой скопление раскаленного газа, которое по размерам в два раза больше галактики Млечный путь, пишет ura.ru.
Сформировалось "цунами" миллиарды лет назад в результате слияния скопления галактик. Облако раскаленного газа находится в скоплении Персея приблизительно в 240 миллионах световых лет от Земли, передает "Федеральное агентство новостей".
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