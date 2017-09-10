NASA предупредило об опасности извержения супервулканов

Эксперты NASA предупредили об угрозе, которую несет для Земли возможность извержения любого из супервулканов. Сейчас на нашей планете существует 20 супервулканов, извержение любого из которых принесет разрушительные последствия.
Ряд специалистов полагает, что последствия извержения супервулкана будут для Земли гораздо серьезнее, чем падение астероида, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Independent.
С особым вниманием в NASA наблюдают за Йеллоустонским вулканом в штате Вайоминг, размеры которого составляют 55 км на 72 км. По сути он представляет собой гигантский тепловой генератор, эквивалент шести промышленных электростанций. В настоящее время около 60-70% тепла Йеллоустона поднимается на поверхность и уходит в атмосферу с водой, сообщает BBC.
Ученые готовят план по предотвращению его извержения, которое может стать началом вулканической зимы. Предполагается, что специалисты смогут "охлаждать" жерло супервулкана, увеличивая объем воды, предназначенной для этого, пишут "Известия".
Специалисты уверены: извержение Йеллоустонского вулкана принесет апокалиптические последствия, а сила его будет такова, что оно будет ощущаться даже на Камчатке.
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