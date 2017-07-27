NASA рассекретило уникальное видео испытаний летательных аппаратов

Американское космическое агентство NASA опубликовало уникальные видео испытаний различных летательных аппаратов в продолжение принятого в 2013 году меморандума о необходимости расширения доступа к результатам научных исследований, которые финансируются государством.
Теперь можно увидеть кадры того, как развивались американская авиация и космонавтика.
В архиве собрано 500 видеозаписей различных тестовых полетов с 1947 года. Видео снимались и хранились в летно-исследовательском центре имени Драйдена, который в 2014 году был переименован в летно-исследовательский центр имени Армстронга. Большая часть опубликованных NASA роликов раньше была в закрытом доступе.
Среди записей, в частности, есть видео посадки высотного бомбардировщика XB-70 Valkyrie, способного подниматься до высоты 23 тысячи метров и развивать скорость до 3200 км/ч. Имеются и гораздо более поздние записи — например, тестовый полет экспериментального гиперзвукового летательного аппарата NASA X-43 в 2004 году, пишет bfm.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.