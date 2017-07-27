NASA рассекретило уникальное видео испытаний летательных аппаратов

Теперь можно увидеть кадры того, как развивались американская авиация и космонавтика.

В архиве собрано 500 видеозаписей различных тестовых полетов с 1947 года. Видео снимались и хранились в летно-исследовательском центре имени Драйдена, который в 2014 году был переименован в летно-исследовательский центр имени Армстронга. Большая часть опубликованных NASA роликов раньше была в закрытом доступе.

Среди записей, в частности, есть видео посадки высотного бомбардировщика XB-70 Valkyrie, способного подниматься до высоты 23 тысячи метров и развивать скорость до 3200 км/ч. Имеются и гораздо более поздние записи — например, тестовый полет экспериментального гиперзвукового летательного аппарата NASA X-43 в 2004 году, пишет bfm.ru.