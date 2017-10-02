90% избирателей проголосовали за независимость Каталонии от Испании

"За независимость проголосовали 2 млн 20 тыс. 144 человека, или 90%, против — 176 тыс. 565, или 7%...", — заявил представитель правительства Каталонии Жорди Туруль на пресс-конференции в Барселоне по итогам референдума.

2% бюллетеней оказались пустыми, около 1% — недействительными. Еще не учтены несколько тысяч бюллетеней, но от их результатов "цифры почти не изменятся".

Власти Испании заблокировали референдум. Граждане стояли в очередях и пытались прорваться к участкам для голосования, несколько человек получили ранения. По данным на 22.30 по московскому времени, за медицинской помощью обратились в специальные учреждения и больницы 844 человека, сообщает "Ъ" со ссылкой на департамент здравоохранения провинции. По информации Министерства внутренних дел Испании, в ходе столкновений пострадали 33 сотрудника правоохранительных органов.

В Мадриде называют референдум противоречащим конституции. Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что в воскресенье "в Каталонии не было никакого референдума о самоопределении". Испанские законы, утверждает он, по-прежнему действуют в автономии.