"Населению все понятно". В гордуме объяснили, почему барнаульцы не ходят на публичные слушания

Депутаты Барнаульской гордумы на сессии 31 августа приняли решение провести до 25 октября публичные слушания по бюджету города на следующие три года. Само по себе назначение примерных сроков слушаний не вызвало дискуссий. Обсудили лишь вопрос, как повысить интерес горожан к обсуждению этого важнейшего для жизни города документа. Но председатель бюджетного комитета гордумы предположил: людям и так все ясно.
По словам депутаты гордумы Геннадия Шейды, зачастую на публичных слушаниях по бюджету "мы видим полупустой зал". Что планируется сделать, чтобы повысить интерес к проведению публичных слушаний по бюджету? - поинтересовался он у своего коллеги Андрея Солодилова, председателя комитета по бюджету, налоговой и кредитной политике гордумы БГД.
Солодилов ответил, что это право каждого — приходить на слушания: "может приходить, может не приходить". Он предположил, что людям просто все ясно. Потому и не приходят.
Андрей Солодилов,
зампредседателя БГД:
Может быть, не приходят сейчас потому, что слишком много качественной информации дается в газетах и в интернете по этому поводу. Поэтому, наверное, населению уже все понятно. И просто не хотят тратить свое время, вот и все.
0,02% от барнаульцев
Изначально публичные слушания по бюджету были введены, чтобы люди непосредственно участвовали в выборе объектов расходования бюджетных средств. Но это была всего лишь идея. Однако при ее реализации сделали так, что результаты слушаний носят только рекомендательный характер (как ранее объяснял Андрей Солодилов).
Первые слушания по будущему бюджету Барнаула состоялись 2 ноября 2006 года — на обсуждение тогда вынесли вопрос "О бюджете на 2007 год". В тот день зарегистрировались 142 участника. То есть 0,02% от населения краевого центра.
С тех пор в городе с почти 700-тысячным населением число участников "бюджетных" слушаний не превышало 100-150 человек. К примеру, по данным СМИ, на слушания по бюджету города на 2009-2011 годы пришло 145 человек, через год на такое же мероприятие заявились 126 (не считая заместителей глав районных администраций, депутатов и экспертов). А вот слушания об исполнении прошлогоднего бюджета в 2017 году заинтересовали всего 98 барнаульцев.
Неожиданностью стали слушания по исполнению прошлогоднего бюджета, прошедшие 26 мая 2015 года. Пришли на них 153 участника. И 104 из них молча, без каких-либо вопросов и объяснений, проголосовали против. И ушли. Депутаты тогда назвали это спланированной акцией. Но что хотел этим сказать ее тайный вдохновитель, никто так и не понял.
Зато живой интерес у барнаульцев вызывали другие темы, более понятные и близкие людям. К примеру, когда в октябре 2015 года на слушания вынесли 40 изменений в Устав Барнаула, на них пришли 191 участников. А на слушаниях по генплану в начале 2017 года пришло столько желающих, включая недовольных, что конструктивного обсуждения не получилось и их пришлось перенести.
Следствие недоверия
Сам же Геннадий Шейда полагает: люди неохотно участвуют в этом гражданском мероприятии, потому что не уверены, что смогут повлиять на бюджетный процесс, думаю, что "все решено за них и без них". К тому же сам документ достаточно сложен — это 700-800-страничный труд, и работа по его популяризации не ведется. А кому интересно обсуждать то, что непонятно?
Не приходят на слушания даже предприниматели, от работы которых напрямую зависит наполнение городской казны, говорит депутат. Это, вероятно, тоже является следствием недоверия к институту общественных слушаний. А недоверие порождает желание недоплатить налоги в бюджет, так что повышение доверия, прозрачности бюджета могло бы благоприятно сказаться на его наполнении, резюмирует Шейда.
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