"Наше Радио Барнаул" разыгрывает билеты на концерт панк-рок-группы

Концерт группы "Кукрыниксы". Фото: архив "Наше Радио Барнаул". Концерт группы "Кукрыниксы". Фото: архив "Наше Радио Барнаул". Концерт группы "Кукрыниксы". Фото: архив "Наше Радио Барнаул". Концерт группы "Кукрыниксы". Фото: архив "Наше Радио Барнаул". Концерт группы "Кукрыниксы". Фото: архив "Наше Радио Барнаул". Концерт группы "Кукрыниксы". Фото: архив "Наше Радио Барнаул". Концерт группы "Кукрыниксы". Фото: архив "Наше Радио Барнаул". Концерт группы "Кукрыниксы". Фото: архив "Наше Радио Барнаул". Концерт группы "Пикник". Фото: архив "Наше Радио Барнаул". Концерт группы "Пикник". Фото: архив "Наше Радио Барнаул". Концерт группы "Пикник". Фото: архив "Наше Радио Барнаул". Концерт группы "Пикник". Фото: архив "Наше Радио Барнаул". Концерт группы "Пикник". Фото: архив "Наше Радио Барнаул". Концерт группы "Пикник". Фото: архив "Наше Радио Барнаул". Концерт группы "Пикник". Фото: архив "Наше Радио Барнаул". Концерт группы "Пикник". Фото: архив "Наше Радио Барнаул". Закрытие МОТОСЕЗОНА-2016. Фото: архив "Наше Радио Барнаул". Закрытие МОТОСЕЗОНА-2016. Фото: архив "Наше Радио Барнаул". Закрытие МОТОСЕЗОНА-2016. Фото: архив "Наше Радио Барнаул". Закрытие МОТОСЕЗОНА-2016. Фото: архив "Наше Радио Барнаул". Закрытие МОТОСЕЗОНА-2016. Фото: архив "Наше Радио Барнаул". Закрытие МОТОСЕЗОНА-2016. Фото: архив "Наше Радио Барнаул". Закрытие МОТОСЕЗОНА-2016. Фото: архив "Наше Радио Барнаул". Закрытие МОТОСЕЗОНА-2016. Фото: архив "Наше Радио Барнаул". Концерт Бранимира (Александра Паршикова). Фото: архив "Наше Радио Барнаул". Концерт Бранимира (Александра Паршикова). Фото: архив "Наше Радио Барнаул". Концерт Бранимира (Александра Паршикова). Фото: архив "Наше Радио Барнаул". Концерт Бранимира (Александра Паршикова). Фото: архив "Наше Радио Барнаул". Концерт Бранимира (Александра Паршикова). Фото: архив "Наше Радио Барнаул". Концерт Бранимира (Александра Паршикова). Фото: архив "Наше Радио Барнаул". Концерт Бранимира (Александра Паршикова). Фото: архив "Наше Радио Барнаул".

Концерт состоится в Барнауле 28 февраля. Итоги розыгрыша ведущие радиостанции подведут в прямом эфире 23 февраля в программе "Щас спою!", которая выходит ежедневно в 15.00.

Глеб Пикалов,

ведущий программы "Щас спою!":

Мы стараемся поддерживать концерты самых ярких отечественных рок-групп и, конечно, приглашаем исполнителей на прямые эфиры. За полгода нашего существования, а мы начали вещание совсем недавно – 1 сентября 2016 года, у нас в студии побывали солисты групп "Кукрыниксы", "Пикник", Zero People. Гостили и несколько местных рок-групп.

Весна 2017 года также обещает быть насыщенной для любителей рок-музыки. По словам редактора радиостанции Олега Новикова, впереди розыгрыши билетов на концерты групп "Пилот" и "Северный флот". Символику "Нашего Радио" можно увидеть не только на концертах – радиостанция поддержала закрытие мотосезона в октябре 2016 года, когда на площадке пляжа "Водный мир" собрались барнаульские байкеры и их товарищи со всей Сибири.

Максим Голышев

ведущий "Нашего Радио Барнаул":

У нас уже есть своя реликвия – это флаг "Нашего Радио Барнаул". На нем оставляют автографы гости студии. Особенно мы гордимся тем, что наш флаг побывал на знаковом событии – встрече Гарика Сукачева с байкерами на Чуйском тракте осенью 2016-го. А на закрытии мотосезона алые флаги "Нашего Радио" проехали по всему Барнаулу вместе с колонной байкеров. Я уверен – любовь к рок-музыке объединяет. В нашем сообществе в "ВК" уже более полутора тысяч участников. Это классно!

Слушать любимые отечественные рок-композиции можно как на волне 106,4FM, так и он-лайн

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Организатор розыгрыша: ИП Басина Н.Б.. Срок проведения: 13.02.17 г. - 23.02.17 г.. Подробную информацию о правилах проведения розыгрыша, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите в официальной группе "Нашего Радио Барнаул" в "ВКонтакте".