Насколько опасны залежи радиоактивного бериллия в Новоалтайске?

Оксана из Новоалтайска спрашивает: "Меня интересует информация о залежах концентрата бериллия в Новоалтайске. Проводились ли какие-то исследования по изучению вредности этого вещества? Где можно подробнее узнать об этом?"
В Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края сообщили:
В ходе выездных мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов на территории Новоалтайска, подлежащих государственному региональному экологическому надзору, нарушений природоохранного законодательства при хранении или переработке концентрата бериллия не выявлялось. Осуществление экологического надзора происходит в форме плановых и внеплановых проверок в отношении конкретного хозяйствующего субъекта. В вашем обращении отсутствует информация, необходимая для согласования внеплановой проверки.
Вопросы по соблюдению требований законодательства в области охраны окружающей среды находятся на контроле Минприроды Алтайского края, мероприятия будут продолжены.
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Справка
Более полувека на комбинате "Аврора" в Новоалтайске хранится большая партия бериллиевого концентрата, часть которого обладает повышенной радиоактивностью. Подробнее о ситуации читайте в архивном материале 2004 года "Выстрелит ли Аврора?".
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