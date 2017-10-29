Насколько опасны залежи радиоактивного бериллия в Новоалтайске?

В ходе выездных мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов на территории Новоалтайска, подлежащих государственному региональному экологическому надзору, нарушений природоохранного законодательства при хранении или переработке концентрата бериллия не выявлялось. Осуществление экологического надзора происходит в форме плановых и внеплановых проверок в отношении конкретного хозяйствующего субъекта. В вашем обращении отсутствует информация, необходимая для согласования внеплановой проверки.

Вопросы по соблюдению требований законодательства в области охраны окружающей среды находятся на контроле Минприроды Алтайского края, мероприятия будут продолжены.