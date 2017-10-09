Наталью Поклонскую хотят прижизненно приравнять к святым

На сайте Сhange.org москвич Алексей Евстратов разместил петицию за прижизненную канонизацию депутата Госдумы от "Единой России" Натальи Поклонской.
Автор петиции уверен, что это необходимо сделать после того, как Поклонская увидела "мироточащий бюст Николая II".
"Я уверен, что канонизация Натальи Поклонской, первой увидевшей мироточащий бюст Николая, которая, не щадя себя и своей жизни ведёт неприменимую борьбу со злом — достойнейший кандидат на канонизацию при жизни", — отмечает автор петиции.
Канонизация, убежден Евстратов, поможет депутату Госдумы "бороться с черными силами зла", которые пытаются сломать "многовековую традицию русского, российского народа и нашу святую православную веру", пишет ura.ru.
На данный момент петицию, которую планируется направить в православную епархию России, подписали 967 человек.
В марте 2017 года Наталья Поклонская заявила, что в Крыму замироточил бюст Николая II. "Это чудо, которое не объяснят ни ученые, ни кто другой, и это в столетнюю годовщину, видите как. Государь нам помогает, ведь они погибли для того, чтобы мы сделали Россию процветающей и великой", — считает Поклонская.
9 мая 2016 года Наталья Поклонская вышла на акцию "Бессмертный полк" с иконой императора.
В последнее время депутат Госдумы активно борется с фильмом "Матильда" Алексея Учителя, который, по ее мнению, оскверняет память последнего российского императора и святого.
Всероссийская премьера "Матильды" состоится 26 октября.
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