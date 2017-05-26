НАТО присоединилось к коалиции по борьбе с ИГ

Лидеры стран НАТО приняли решение о присоединении альянса к возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). ОБ этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет "Интерфакс".
"В НАТО решили стать полноправными членами глобальной коалиции против ИГ", — сказал глава альянса на пресс-конференции в Брюсселе. При этом генсек напомнил, что все члены НАТО по отдельности ранее уже вступили в эту коалицию.
Присоединение альянса к коалиции не значит, что НАТО будет участвовать в боевых действиях, уточнил Столтенберг. Он подчеркнул, что НАТО будет выполнять координационные функции и участвовать в политических дискуссиях ее членов.
Он также сообщил о планах расширения поддержки глобальной коалиции, сражающейся против ИГ. "Наша система разведки ДРЛО (дальнего радиолокационного обнаружения) будет улучшать управление воздушным движением для коалиции, и целый ряд членов НАТО заявили о выделении средств для дозаправки в воздухе этих систем", — сказал генсек Североатлантического альянса.
"Поэтому мы будем делиться дополнительной информацией, будет больше полетных часов, и у нас также будет дозаправка в воздухе", — добавил Столтенберг.
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