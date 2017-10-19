Наценки на овощи в российских магазинах достигли 60%

Надбавки на овощи в российских магазинах достигли 60%. Причину такого явления Минсельхоз "Известиям" пояснить не смог.
Если на овощи открытого грунта "накидывают" до 60% (на тепличные — 36,8%), то на мясо и молоко в среднем — лишь 20%. Это следует из данных Росстата о структуре розничных цен на отдельные категории продуктов, предоставленных Минсельхозом.
В торговых сетях пояснили цифры сложностями в хранении овощей: они всегда должны быть свежими, а портятся они быстрее, в отличие от молока и мяса. Но президент Плодоовощного союза Сергей Королев отметил, что овощи "продаются очень быстро, они долго не лежат на полках, поэтому особых причин устанавливать подобные наценки смысла нет".
Производители отметили, что в магазинах больше всего делают наценку на отечественные товары, тогда как на импортные продукты таких надбавок нет.
При этом Вадим Зубков, президент Национальной торговой ассоциации, рассказал, что российские производители сами накручивают цены на товары: из-за санкций на рынке недостаточно большая конкуренция.
В Ассоциации компаний розничной торговли (в АКОРТ входят "Ашан", "Атак", "Билла" и др.), более 90% наценки — это так называемые операционные и коммерческие расходы торговли. В стоимость продуктов включают платы за электричество, зарплату работникам и налоги. "В Европе наценки тоже достаточно большие, они могут превышать в два раза стоимость сельхозсырья, — рассказал "Известиям" председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Илья Ломакин-Румянцев.
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