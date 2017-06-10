В Барнауле прошел квест "Научные приключения"

Квест "Научные приключения". Фото: архив музея "Как-так?". Квест "Научные приключения". Фото: архив музея "Как-так?". Квест "Научные приключения". Фото: архив музея "Как-так?". Квест "Научные приключения". Фото: архив музея "Как-так?". Квест "Научные приключения". Фото: архив музея "Как-так?". Квест "Научные приключения". Фото: архив музея "Как-так?". Квест "Научные приключения". Фото: архив музея "Как-так?". Квест "Научные приключения". Фото: архив музея "Как-так?". Квест "Научные приключения". Фото: архив музея "Как-так?".

Ребята добывали ток из картошки, переливали воду по верёвке из одного стакана в другой, делали самолётики из коктейльных трубочек, складывали из бумаги глаз циклопа, жужжали гайками в воздушных шариках.

Участники квеста смогли забрать свои поделки домой, а также были награждены медалями.

Поздравляем всех ребят с каникулами и ждём вас в гости!