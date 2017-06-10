В Барнауле прошел квест "Научные приключения"

1 июня в честь Международного дня защиты детей в музее "Как-так?" прошёл квест "Научные приключения".
Квест "Научные приключения". Фото: архив музея "Как-так?".
Квест "Научные приключения". Фото: архив музея "Как-так?".
Квест "Научные приключения". Фото: архив музея "Как-так?".
Квест "Научные приключения". Фото: архив музея "Как-так?".
Квест "Научные приключения". Фото: архив музея "Как-так?".
Квест "Научные приключения". Фото: архив музея "Как-так?".
Квест "Научные приключения". Фото: архив музея "Как-так?".
Квест "Научные приключения". Фото: архив музея "Как-так?".
Квест "Научные приключения". Фото: архив музея "Как-так?".
Ребята добывали ток из картошки, переливали воду по верёвке из одного стакана в другой, делали самолётики из коктейльных трубочек, складывали из бумаги глаз циклопа, жужжали гайками в воздушных шариках.
Участники квеста смогли забрать свои поделки домой, а также были награждены медалями.
Поздравляем всех ребят с каникулами и ждём вас в гости!
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