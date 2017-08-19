Навальный продал телевизионщикам компромат на самого себя

Об этой истории Алексей Навальный рассказал в своем блоге на YouTube. Во время поездки в Руан жена Навального Юлия сняла видео о его прогулке по городу. Ролик через третьи лица переслали в Life.

Life за ролик перечислил только 10 тысяч, которые Навальный пообещал перевести в свой предвыборный фонд. При этом, по словам оппозиционного политика, телеканал нарушил положения главы 56 ГК РФ (публичное обещание награды). Он добавил, что ждет оставшиеся 40 тыс. рублей или подает в суд.

Владелец Life Арам Габрелянов заявил РБК, что знал о том, что видео принадлежит ФБК. По его словам, что у издания есть источники в фонде, которые сообщили о готовящейся Навальным "провокации" с видео. "У нас есть скрины — мы все опубликуем", — сказал он.

На заявление Навального отреагировал и ресурс Pornhub. В официальной группе в соцсети "ВКонтакте" было выложено обращение к Навальному: "Алексей, мы тоже готовы заплатить 10 тысяч за какое-нибудь видео снятое вашей женой".