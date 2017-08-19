Навальный продал телевизионщикам компромат на самого себя

Оппозиционер Алексей Навальный с радостью откликнулся на призыв телеканала Life заплатить 50 тысяч рублей тому, кто пришлет видео с Навальным, снятое в любой точке мира. Уже находясь во Франции, политик выслал Life ролик про свой отдых в этой стране. Однако, как пишет Znak.com, оппозиционеру заплатят в пять раз меньше обещанного.
Об этой истории Алексей Навальный рассказал в своем блоге на YouTube. Во время поездки в Руан жена Навального Юлия сняла видео о его прогулке по городу. Ролик через третьи лица переслали в Life.
Life за ролик перечислил только 10 тысяч, которые Навальный пообещал перевести в свой предвыборный фонд. При этом, по словам оппозиционного политика, телеканал нарушил положения главы 56 ГК РФ (публичное обещание награды). Он добавил, что ждет оставшиеся 40 тыс. рублей или подает в суд.
Владелец Life Арам Габрелянов заявил РБК, что знал о том, что видео принадлежит ФБК. По его словам, что у издания есть источники в фонде, которые сообщили о готовящейся Навальным "провокации" с видео. "У нас есть скрины — мы все опубликуем", — сказал он.
На заявление Навального отреагировал и ресурс Pornhub. В официальной группе в соцсети "ВКонтакте" было выложено обращение к Навальному: "Алексей, мы тоже готовы заплатить 10 тысяч за какое-нибудь видео снятое вашей женой".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.