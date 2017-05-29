Наводим порядок в бизнесе с Ильей Балахниным на его единственном бесплатном мастер-классе

Тема мастер-класса Ильи Балахнина - "Наводим порядок в бизнесе на 1-2-3. Как превратить маркетинг, HR и продажи в эффективную систему". Правильно выстроенные процессы должны превратить продавцов в отдел отгрузок, единственная задача которого — выписывать счета очереди ваших фанатов. Период, когда каждая копейка на счету, — не время для экспериментов. Бизнесу нужно повышать качество решений в области HR, маркетинга и продаж. Илья Балахнин расскажет, как это сделать и не допустить ошибок.

О спикере:

На протяжении 5 лет Илья остается одним из самых востребованных стратегов в области маркетинга и New media. Его имя обязательно звучит в списках крупнейших российских конференций. В списке его клиентов - такие компании как Сколково, Microsoft, Билайн, Unilever, Coca-Cola Hellenic, Universal, Комстар, Bud, Kodak, Хостинг-Коммьюнити, Русский стандарт и множество других.

Мероприятия Илья Балахнина в Барнауле:

Конференц-зал ИД "Алтапресс", ул. Короленко, 107, 3 этаж.

30 мая, 19.00–21.00 – мастер-класс "Наводим порядок в бизнесе на 1-2-3. Как превратить маркетинг, HR и продажи в эффективную систему". Количество мест ограничено, регистрация обязательна.

31 мая, 10.00-18.00 - бизнес-марафон "Взрывной маркетинг и продажи Non-stop". Узнать стоимость можно здесь >>

Регистрируйтесь, больше в 2017 г. Илья Балахнин к нам не приедет - его время расписано до конца года!