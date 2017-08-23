Найден мертвым автор песни "Наш дурдом голосует за Путина"

Друзья не могли найти Семенова с 19 августа. Об этом сообщил поэт-песенник, продюсер и журналист Александр Елин. Вскрывать съемную квартиру, в которой проживает Семенов в Москве, полиция в отсутствии родственников и хозяина отказывалась. Последний должен был приехать 24 августа.

Первое сообщение о смерти музыканта появилось вечером 22 августа. "Всё. Саши больше нет. R I.P.", — написал Даниэль Рапопорт. Спустя час Михаил Гуревич написал в Facebook, что Семенова нашли мертвым в квартире.

Других подробностей произошедшего нет, пишет znak.com.