Найден мертвым автор песни "Наш дурдом голосует за Путина"

Лидер группы "Рабфак" Александр Семенов, автор нашумевшей в прошлом выборном цикле 2011–2012 года песни "Наш дурдом голосует за Путина", найден мертвым на съемной квартире в Москве, сообщают друзья музыканта на его страничке в Facebook.
Друзья не могли найти Семенова с 19 августа. Об этом сообщил поэт-песенник, продюсер и журналист Александр Елин. Вскрывать съемную квартиру, в которой проживает Семенов в Москве, полиция в отсутствии родственников и хозяина отказывалась. Последний должен был приехать 24 августа.
Первое сообщение о смерти музыканта появилось вечером 22 августа. "Всё. Саши больше нет. R I.P.", — написал Даниэль Рапопорт. Спустя час Михаил Гуревич написал в Facebook, что Семенова нашли мертвым в квартире.
Других подробностей произошедшего нет, пишет znak.com.
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