Найден простой и эффективный способ как продлить жизнь

130 тысяч человек из 17 стран отчитывались о том, насколько часто занимаются физическими упражнениями в течение недели, сообщает New Scientist.

Специалисты около семи лет следили за их здоровьем. В итоге у тех, кто уделял 150 минут в в неделю быстрой ходьбе, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти сократился на 28%.

Отмечается, что необязательно заниматься бегом или другими видами спорта — достаточно делать уборку дома или ходить пешком на работу, пишет "Росбалт".

Всемирная организация здравоохранения советует людям в возрасте 18-64 лет еженедельно выделять как минимум 150 минут на умеренную физическую активность.