Найден простой и эффективный способ как продлить жизнь

В университете Макмастера (Канада) провели масштабное исследование и выяснили, что всего 30 минут физической активности пять дней в неделю продлевают жизнь.
130 тысяч человек из 17 стран отчитывались о том, насколько часто занимаются физическими упражнениями в течение недели, сообщает New Scientist.
Специалисты около семи лет следили за их здоровьем. В итоге у тех, кто уделял 150 минут в в неделю быстрой ходьбе, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти сократился на 28%.
Отмечается, что необязательно заниматься бегом или другими видами спорта — достаточно делать уборку дома или ходить пешком на работу, пишет "Росбалт".
Всемирная организация здравоохранения советует людям в возрасте 18-64 лет еженедельно выделять как минимум 150 минут на умеренную физическую активность.
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