Найдена кошка с аномально длинными лапами

Фото животного Quenda опубликовал пользователь с ником McPokie. Всего за сутки его пост вышел в топ ресурса и собрал более 68 тысяч просмотров.

Посетители портала сравнили кошку с популярным фольклорным персонажем Слендерменом и героем картин Сальвадора Дали. Они также отметили, что со своими лапами она вполне могла бы сделать карьеру в модельном бизнесе.

Позже пользователи выяснили, что первые фотографии кошки появились на странице одного из австралийских приютов в Facebook, откуда ее в мае забрала жительница города Перт.

Обитатели Reddit массово попросили женщину завести животному страницу в Instagram, пишет Lenta.ru.