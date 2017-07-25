Найдена кошка с аномально длинными лапами

Пользователи Reddit обратили внимание на кошку из Австралии с необычайно длинными лапами.
Фото животного Quenda опубликовал пользователь с ником McPokie. Всего за сутки его пост вышел в топ ресурса и собрал более 68 тысяч просмотров.
Посетители портала сравнили кошку с популярным фольклорным персонажем Слендерменом и героем картин Сальвадора Дали. Они также отметили, что со своими лапами она вполне могла бы сделать карьеру в модельном бизнесе.
Позже пользователи выяснили, что первые фотографии кошки появились на странице одного из австралийских приютов в Facebook, откуда ее в мае забрала жительница города Перт.
Обитатели Reddit массово попросили женщину завести животному страницу в Instagram, пишет Lenta.ru.
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