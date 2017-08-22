Найдены три причины, из-за которых мужчины и женщины разрывают отношения

Испытуемых разделили на 3 группы: студенты, выпускники вузов и уже работающие люди. Всем им задавались одинаковые вопросы. У людей разного возраста, образования и различными занятиями оказались схожие причины расставаний. Из полученных ответов удалось выявить три главные повода для разрыва отношений:

нарушение доверия,

отдаление партнёра,

половая непривлекательность.

Параллельно с этим ученым удалось выяснить, что сближает пары. В первую тройку таких причин входят: