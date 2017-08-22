Найдены три причины, из-за которых мужчины и женщины разрывают отношения

Канадским ученым удалось выявить три главные причины, из-за которых влюбленные рвут свои отношения. Для этого были опрошены 300 человек, пишет Anonsens.ru.
Испытуемых разделили на 3 группы: студенты, выпускники вузов и уже работающие люди. Всем им задавались одинаковые вопросы. У людей разного возраста, образования и различными занятиями оказались схожие причины расставаний. Из полученных ответов удалось выявить три главные повода для разрыва отношений:
- нарушение доверия,
- отдаление партнёра,
- половая непривлекательность.
Параллельно с этим ученым удалось выяснить, что сближает пары. В первую тройку таких причин входят:
- чувство приватности к партнёру,
- обязательства перед семьями,
- эмоциональная близость.
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