Найденная на Алтае в 1984 году кость оказалась молочным зубом денисовской девочки

Зуб из Денисовой пещеры, найденный в 1984 году. Фото: опубликовано на polit.ru. Компьютерная томография зуба из Денисовой пещеры, найденного в 1984 году. Фото: опубликовано на polit.ru. Зуб, найденый в Денисовой пещере в 2000 году. Фото: опубликовано на polit.ru. Фрагмент фаланги мизинца, найденный в Денисовой пещере в 2008 году. Фото: опубликовано на polit.ru. Раскопки в Денисовой пещере в 2010 году. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Денисова пещера. Фото: altairegion22.ru.

Ранее считалось, что исследователи обнаружили только три фрагмента человеческих останков, для которых позднее была показана принадлежность денисовцам. В 2000 и 2010 годах — два коренных зуба, а в 2008 году — фрагмент фаланги мизинца, пишет научный журнал Science Advances.

Обнаруженный в 1984 году зуб была лежал в в слое 22.1 главной галереи Денисовой пещеры, а вот перечисленные выше кости кости нашли в слое номер 11, который относится к периоду от 48 до 60 тысяч лет назад.

Как утверждают ученые из Лейпцига, что зуб, найденный в 1984 году, был самым древним, он на 20,6 – 37,7 тысяч лет старше зуба Денисова, обнаруженного в 2010 году, и на 54,2 – 99,4 тысячи лет старше фаланги, что нашли в 2008 году.

Исследователи пришли к заключению, что денисовская девочка жила не менее 100 тысяч лет назад. Это делает ее одним из древнейших гомининов, останки которых обнаружены в Центральной Азии. Также это означает, что денисовцы обитали в пещере на протяжении десятков тысяч лет.

Напомним, что денисовцами называют представителей особого вида (или подвида) рода Homo, родственного как современным людям, так и неандертальцам. Все эти три вида происходят от общего предка, жившего около 700 тысяч лет назад. По современным оценкам, разделение неандертальцев и денисовцев произошло не менее 190 тысяч лет назад и, возможно, до 470 тысяч лет назад. Название "денисовский человек", или "денисовец", дано по Денисовой пещере, где были найдены костные останки этого вида. За пределами этой пещеры денисовцы, по крайней мере пока, не обнаружены.