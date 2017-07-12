Назван самый комфортный город для жизни в России

КБ "Стрелка" провело мониторинг качества городской среды в 90 населенных пунктах России — от самых малых до миллионников. Среди пунктов для оценки были безопасность, инфраструктура, экология и так далее.

Наиболее комфортной городскую среду признали в Москве. Столица набрала 73% от максимально возможного числа баллов. Это единственный город в выборке, чье состояние оценено как хорошее (выше 70%). Авторы исследования подчеркивают, что в лидерах Москва оказалась не потому, что у нее самые широкие финансовые возможности, а так как здесь продуманно и целенаправленно занимаются созданием комфортных условий для жителей.

Качество среды в остальных городах оценено как удовлетворительное (50–69%) или же неудовлетворительное (49% и менее). Следом за столицей идут Санкт-Петербург (65%) и Казань (51%).

В аутсайдерах оказался Волгоград, суммарно набравший 32% и показавший низкие результаты по всем пунктам индекса.

Из сибирских городов в топ-10 попали Красноярск и Новосибирск. Какое место в рейтинге занял Барнаул, в публикации "Известий" не сообщается.