Назван самый комфортный город для жизни в России

Москва заняла первое место в рейтинге самых удобных для жизни российских городов-миллионников. При этом столица оказалась единственным городом страны, где условия для жизни оценили как хорошие. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное исследование Агентства по ипотечному жилищному кредитованию и КБ "Стрелка" "Индекс качества городской среды".
КБ "Стрелка" провело мониторинг качества городской среды в 90 населенных пунктах России — от самых малых до миллионников. Среди пунктов для оценки были безопасность, инфраструктура, экология и так далее.
Наиболее комфортной городскую среду признали в Москве. Столица набрала 73% от максимально возможного числа баллов. Это единственный город в выборке, чье состояние оценено как хорошее (выше 70%). Авторы исследования подчеркивают, что в лидерах Москва оказалась не потому, что у нее самые широкие финансовые возможности, а так как здесь продуманно и целенаправленно занимаются созданием комфортных условий для жителей.
Качество среды в остальных городах оценено как удовлетворительное (50–69%) или же неудовлетворительное (49% и менее). Следом за столицей идут Санкт-Петербург (65%) и Казань (51%).
В аутсайдерах оказался Волгоград, суммарно набравший 32% и показавший низкие результаты по всем пунктам индекса.
Из сибирских городов в топ-10 попали Красноярск и Новосибирск. Какое место в рейтинге занял Барнаул, в публикации "Известий" не сообщается.
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