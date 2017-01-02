Названа первая версия, по которой мог обрушиться дом в Казахстане

Восстанавливая хронологию событий, Today.kz пишет, что сигнал об обрушении многоэтажки поступил в спасательные подразделения департамента ЧС региона 1 января в 22:40. Спасателям удалось откопать несколько выживших человек, но 9 жильцов пятиэтажки погибли. В их числе маленькие дети. Для установления причин обрушения создана межведомственная комиссия.

Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков сообщил, что семьям погибших в результате обрушения части дома будет оказана материальная помощь. Глава региона считает, что причиной ЧП мог стать взрыв котла в подвале крайнего подъезда.